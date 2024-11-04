حزب الله: استهدفنا تجمعين لجنود العدو في مستوطنتي زرعيت ونطوعة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء أمس الأحد 03-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة".

كما اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء أمس الأحد 03-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها ‏بدقة".