اشار منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في حديث للـLBCI، الى أن "المساعدات الاغاثية والغذائية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ، وتُوزّع عبر المنظمات الدولية أو الجمعيات واللجنة الوزارية تستلم المساعدات من الدول العربية الصديقة وتُوزَّع عبر المحافظين".

كانت هذه تفاصيل خبر ياسين: المساعدات الاغاثية التي وصلتنا حتى اليوم توزاي 10 الاف طنٍ وتُوزّع عبر المنظمات الدولية أو الجمعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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