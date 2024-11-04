أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الإثنين 04-11-2024 تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بمُسيّرة انقضاضيّة وأصابت هدفها بدقّة".
كما اعلن الحزب انه نفذ هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين 04-11-2024، مستوطنة يسود هامعلاه بصلية صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا بمسيرة تجمعا لقوات العدو شرقي مارون وقصفنا برشقة صاروخية مستوطنة يسود هامعلاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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