يديعوت أحرونوت: احتمال فرض تسوية على إسرائيل من جانب واحد يبدو أكبر في حال فوز هاريس

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى أن "احتمال فرض تسوية على إسرائيل من جانب واحد يبدو أكبر في حال فوز المرشحة الدّيمقراطيّة للانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة كامالا هاريس"، لافتة الى أن "التقديرات السياسية تشير إلى أن فوز هاريس سيزيد الضغط على إسرائيل بشأن حل الدولتين".
وذكرت يديعوت أحرونوت، أن "تقديرات سياسية في إسرائيل بأن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب سيساعدها في صد مبادرات مثل حل الدولتين".
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