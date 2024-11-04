الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 43374 قتيلا و102261 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن "ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ395 على التوالي للقطاع إلى 43374 قتيلا و102261 إصابة".

واشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي الى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 33 قتيلا و156 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية"، لافتة الى أن "طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم".