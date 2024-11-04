شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حاتم يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الخميس المقبل، وتابع قائلا: سيتم عرض ما يتعلق بلجنة الصحة بضرورة عقد اجتماع مع هيئة الدواء والبنك المركزي والمصنعين للدواء حول مبادرات البنك المركزي من أجل دعم صناعة الدواء.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر ... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.

وأضاف حاتم، أن هيئة الدواء المصرية كانت حلم وأصبح واقعاً، وتضم الدواء والمستلزمات الطبية والتي سيتم تخصيص جلسة خاصة لها أسوة بالدواء، مشيرا الى أن هناك 82 ألف صيدلية غير المخازن الخاصة بالدواء في مصر تحتاج إلى الرقابة والتفتيش.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن أزمة الدواء بدأت تحل تدريجيا أفضل من الأول بكثير، لكن المهمة هو الاستدامة في توفير الدواء، "وهذا ما ناقشناه مع وزير الصحة".