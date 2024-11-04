وزير الخارجية لنظيره الإيراني: يجب الحذر من استدراج المنطقة لحرب إقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

في إطار المساعي المصرية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط، جرى اتصال بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران مساء أمس الأحد، ناقشا الأوضاع الإقليمية المتأزمة والتطورات في لبنان وقطاع غزة.

وصرح تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي شدد على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أى من الأطراف وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة.

وجدد عبد العاطي إدانة مصر لكافة الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها، بما ينذر بعواقب وخيمة علي المنطقة واستقرار شعوبها.

كما بحث الجانبان التطورات على صعيد المشهد اللبناني والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأكد وزير الخارجية علي موقف مصر بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد في إطار الملكية اللبنانية ودون تدخلات خارجية.

بالإضافة إلى أن وزير الخارجية استعرض الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.

كما شدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم والتصدي للأزمة الانسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.