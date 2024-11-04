لابيد: تهديدات نتانياهو للمستشارة القانونية دليل على أن الحكومة تعود بكل قوتها إلى الانقلاب على القضاء

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، الى أن "تهديدات نتانياهو للمستشارة القانونية للحكومة دليل على أن الحكومة تعود بكل قوتها إلى الانقلاب على القضاء، ونحن سنعمل على منع إقالة المستشارة قانونيا وبكل وسيلة".

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