حزب الله: نفذنا هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات على تجمعٍ لجيش العدو في ‌‏مستوطنة يفتاح

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح يوم الإثنين 04-11-2024 هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح وأصابت أهدافها ‏بدقة.‏

وفي بيان اخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من مساء أمس الأحد 03-11-2024هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة المنارة وأصابت أهدافها ‏بدقة".