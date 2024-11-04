حزب الله: نفذنا هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات على تجمعٍ لجيش العدو في ‌‏مستوطنة يفتاح

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 من صباح يوم الإثنين 04-11-2024 هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة.
وفي بيان اخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من مساء أمس الأحد 03-11-2024هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة وأصابت أهدافها بدقة".
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