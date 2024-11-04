كنعان التقى بري: الإرادة الوطنية قادرة على إحداث الخرق في جدار الأزمة الداخلي وهذا ما نسعى اليه

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى أننا "تداولنا بالأوضاع الراهنة على الصعيدين المالي والسياسي، وهناك ضرورة لمراجعة ارقام الموازنة من قبل الحكومة وسنتابع هذه المسألة مع رئيس الحكومة ووزير المالية".

ولفت كنعان، الى أنه "في ال​سياسة​ فالإرادة الوطنية قادرة على إحداث الخرق في جدار الأزمة الداخلي وهذا ما نسعى اليه مع الجميع وفي طليعتهم بري".