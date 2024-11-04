أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى أننا "تداولنا بالأوضاع الراهنة على الصعيدين المالي والسياسي، وهناك ضرورة لمراجعة ارقام الموازنة من قبل الحكومة وسنتابع هذه المسألة مع رئيس الحكومة ووزير المالية".
ولفت كنعان، الى أنه "في السياسة فالإرادة الوطنية قادرة على إحداث الخرق في جدار الأزمة الداخلي وهذا ما نسعى اليه مع الجميع وفي طليعتهم بري".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان التقى بري: الإرادة الوطنية قادرة على إحداث الخرق في جدار الأزمة الداخلي وهذا ما نسعى اليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.