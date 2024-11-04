ميقاتي: العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول ومضى في جرائم الحرب وصولا لاستهداف مواقع أثرية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان "تمادي العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلاً وتدميراً هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري"، معتبرا انه "يجب على الدول التي تحمل لواء الانسانية وحقوق الانسان أن تُمارس أقصى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان".

وشدد ميقاتي على ان "لبنان أكد التزامه بالقرار 1701 وعزمه على تعزيز الجيش في الجنوب ورحب بكل للمواقف التي تدعو الى وقف اطلاق النار إلا أن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المطروحة ومضت في جرائم الحرب بحق المناطق اللبنانية".

ورأى إن "استهداف إسرائيل للمواقع الأثرية في لبنان هو بحد ذاته جريمة إضافية ضدّ الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها، كما يجب الضغط على إسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف".