النشرة: مصلحة الاقتصاد في الجنوب نظمت اربعة محاضر ضبط بنتيجة متابعة شكاوى المواطنين

افاد مراسل النشرة في صيدا ان مصلحة الاقتصاد في الجنوب نظمت اربعة محاضر ضبط بنتيجة متابعة شكاوى المواطنين واتت المخالفات كالاتي - مولد كفرجرة : عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط واعطاء فواتير وهمية للزبائن - مولد عبرا : عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارةالطاقة -مطعم في صيدا اتت نتائج عينة الشاورما غير مطابقة للمواصفات - مطعم دجاج في عبرا اتت نتائج عينة الكبيس غير مطابقة للمواصفات .

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