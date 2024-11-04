شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: تسليح الشعب بالوعى والمعرفة هو الطريق الأمثل لمواجهة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن مخطط إحداث الفوضى الخلاقة الذى أوقفته مصر، عندما انحاز جيشها البطل لثورة شعبها العظيم فى 30 يونيو و3 يوليو عام 2013، مازال يطل برأسه ويدير حروب الجيل الرابع لضرب تكاتف شعبها مع مؤسساته القومية ووقوفه خلف قيادته السياسية، عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب من خلال لجان إلكترونية، ونشرها على نطاق واسع وذلك انتقاما من الدولة ومؤسساتها والشعب الذى اوقف خطط تقسيم الدولة وخلع حكم الجماعة المتحالفة معه.

وتابع الشهابي: فى الوقت الذى تقف فيه مصر الرسمية ومصر الشعبية بقوة أمام مخطط تصفية القضية الفلسطينية وتهديد جعلها أرض بلا شعب، وفضحه أمام العالم كله، فقد تولت الدولة المصرية ،مواجهة تلك الحرب الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى مواقف جادة وقوية سجلتها صفحات التاريخ العربى بفخر، منوها بأن اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية تشن حملات من الأكاذيب والشائعات بالتحالف مع أصحاب مخطط الفوضى سواء كانت امريكا او إسرائيل وتشن حرب الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وتشكك فى دورها الداعم للقضية الفلسطينية ،وأيضا تشكك في دورها الإقليمي والدولي، وذلك لضرب ثقة الشعب بقيادته ومؤسسات دولته مما يسهل لأصحاب المخطط الفوضوى تنفيذ مخططهم وضرب مصر من الداخل وزعزعة استقرارها بفك تكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة والقيادة السياسية.

و نبه رئيس حزب الجيل إلى خطورة الشائعات والأكاذيب التى يستخدمها كارهى وعملاء الأعداء فى ضرب الوحدة الوطنية، لافتا أنهم سيواصلون نشر أكاذيبهم على نطاق واسع بعد فشل محاولاتهم السابقة في تحريك الجماهير وضرب استقرار البلاد ويساعدهم فى تحقيق ذلك التكلفة المالية البسيطة، بالإضافة إلى سهولة صناعته ونشره، في إطار مخططهم للتشكيك في المواقف المصرية الثابتة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطينى ووقف حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال، واستضافة المفاوضات بين حماس وإسرائيل ورعايتها مع أمريكا وقطر.

واختتم رئيس حزب الجيل الشهابى بالتأكيد على قدرة الشعب المصرى، هزيمة هذا المخطط الصهيو أمريكى غربى المتحالف مع اللجان الشيطانية الإلكترونية وأنه بالرغم من معاناته المعيشية فإنه سيظل الحائط الصلب الذى يحمى الدولة المصرية بوعيه ووطنيته وإيمانه بمؤسساته القومية، مطالبا الحكومة بمواجهة الشائعات والأكاذيب وفضحها وتسليح الشعب بالوعى والمعرفة.

