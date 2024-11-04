شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية النور تحت قبة النواب: المكاسب السياسية أعمت الكثير.. حافظوا على مصر والان مع تفاصيل الخبر

"المكاسب السياسية أعمت الكثير"، بهذه الكلمات وجه النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، من يحاولون هدم الوطن، مشيراً إلي أن هناك فرق شائع بين من ينتقد أو يعارض، وذلك الذى يسعي إلي هدم وطنه، قائلا : "يعيرونا بانخفاض قيمة الجنيه بسبب التحديات، في حين أن الأرخص هو من يبحث عن مكاسب سياسية علي حساب بلده".

وأضاف "خير الله" أن الجميع يراهن علي جثة الوطن، ونقول لهم إن ذلك لن يكون ابدأ، قائلا: "نختلف في وطن ونحن آمنين أفضل من أن نتفق في مخيمات اللاجئين، ولنا عبرة في كل من حولنا، حافظوا علي مصر فنحن دولة مواجهة".

وانتقد "خير الله"، المزايدات علي الآراء الوطنية، قائلا "وكأن الوطنية أصبحت عار".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، عرض خطوات إعداد مشروع القانون، قائلا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على (540) مادة مقسمة على (6) كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).