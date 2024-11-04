شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية النور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة جريئة تبعث بالأمل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة جريئة صحية، إذ لم تتمكن مجالس سابقة الخوض فيه، لافتاً إلي ما يرسله المجلس النيابي اليوم برسالة أمل بهذا الجهد المميز في تشريع توقف منذ عشرات السنوات العمل فيه، قائلا: "يزداد الخطر كلما انتشر فيروس اللاجدوى وإقناع المواطن بأنه لا أمل، لكننا اليوم نرسل رسالة أمل للشارع ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشار "خير الله"، إلي أن هناك 9 تعديلات ستتقدم بها الهيئة البرلمانية في ضوء مواد الشريعة الإسلامية، أثناء المناقشات، قد تدفعنا إلي الرفض، لافتاً إلي أنه اعتاد علي المناقشات ذات الشفافية الواسعة والوضوح، قائلا: " تعودنا ذكر ارائنا بمنتهي الشفافية لبناء الوطن بالحق، والحرص علي العدالة لابعد مدى ".