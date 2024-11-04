شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم إمام: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد نقلة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه حضر اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان لديه ريبة وشك، حول مشروع القانون، وهل سيندرج القانون تحت فكرة انحياز البعض لفئات بعينها، مثل القضاء، المحامين، الداخلية.

وتابع "إمام"، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ،:" حرصت على كل المناقشات باللجنة، وسبق وتم تأجيل مناقشة إحدى المواد وحذفها بعد الاعتراض عليها"، مؤكدا أن هناك جدية حقيقية لخروج القانون للنور فى صيغة توافقية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توقيت مناقشة مشروع القانون يؤكد بمنطق القائد الحاجة المُلحة للتشريع، مؤكدا أنه جاء فى التوقيت المناسب، متابعا:" بعض من انتقدوا التشريع كان لديهم ملاحظات على بعض المواد فى القانون القديم، قائلا:" نحن أمام قانون يمثل نقلة نوعية، وأعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ على التشريع".