شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي بكرى: الشائعات تستهدف النيل من مؤسسات الدولة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

حذر النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، من المخاطر والشائعات التي تواجه الوطن، فضلا عن الادعاءات التي تستهدف النيل من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الجيش والشرطة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأشاد مصطفي بكري، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلي أن تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية التي يشهد فيها المجلس مناقشته، مشيراً إلي الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، وإجراء حوار مجتمعي علي شهور طوال ليمتد الأمر في مناقشات مستمرة للجلسة العامة.

ووجه "بكري" الشكر إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي بصفته راعيا ومتابعا للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مرورا بمناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما وجه الشكر إلي الجهات المختلفة التي كان لها دور ومساهمة في إعداد مشروع القانون للخروج بشكل توافقي.