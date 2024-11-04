إجلاء الآلاف في كوبا تحسباً لفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلي أكثر من 66 ألف شخص من غوانتانامو في أقصى شرق كوبا قبل الهطول الوشيك لأمطار غزيرة تهدد المنطقة التي سبق أن تضررت بشدة من الإعصار أوسكار، حسبما ذكر التلفزيون المحلي الأحد.

وتم الإجلاء من سبع بلديات من أصل 10 في مقاطعة غوانتانامو (نحو ألف كيلومتر جنوب شرق هافانا) حيث كان الإعصار أوسكار قد تسبب بفيضانات تاريخية وخلف ثمانية قتلى قبل أسبوعين، حسب المصدر نفسه.

وحذر معهد الأرصاد الجوية في كوبا الأحد من أن "زخات وأمطارا وعواصف رعدية ستصل إلى الطرف الشرقي" من البلاد. وأضاف أنه تجري أيضا مراقبة منطقة ذات ضغط منخفض في جنوب جامايكا.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على منصة إكس "نراقب باستمرار حال الطقس في كوبا وتطورها المحتمل".

وضرب الإعصار أوسكار كوبا في 20 أكتوبر قبل أن تتراجع قوته إلى عاصفة استوائية.