اخبار العالم

إجلاء الآلاف في كوبا تحسباً لفيضانات

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلي أكثر من 66 ألف شخص من غوانتانامو في أقصى شرق كوبا قبل الهطول الوشيك لأمطار غزيرة تهدد المنطقة التي سبق أن تضررت بشدة من الإعصار أوسكار، حسبما ذكر التلفزيون المحلي الأحد. 
وتم الإجلاء من سبع بلديات من أصل 10 في مقاطعة غوانتانامو (نحو ألف كيلومتر جنوب شرق هافانا) حيث كان الإعصار أوسكار قد تسبب بفيضانات تاريخية وخلف ثمانية قتلى قبل أسبوعين، حسب المصدر نفسه. 

وحذر معهد الأرصاد الجوية في كوبا الأحد من أن "زخات وأمطارا وعواصف رعدية ستصل إلى الطرف الشرقي" من البلاد. وأضاف أنه تجري أيضا مراقبة منطقة ذات ضغط منخفض في جنوب جامايكا. 
وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على منصة إكس "نراقب باستمرار حال الطقس في كوبا وتطورها المحتمل".
وضرب الإعصار أوسكار كوبا في 20 أكتوبر قبل أن تتراجع قوته إلى عاصفة استوائية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا