بدء التدريبات المشتركة للقوات البحرية الروسية والإندونيسية

افادت وكالة "نوفوستي"، بأنه إنطلقت في مدينة سورابايا عاصمة إقليم جاوا الشرقية في إندونيسيا، التدريبات المشتركة للقوات البحرية الروسية والإندونيسية، تحت اسم "أورودا 2024" وذلك من 4 إلى 8 تشرين الثاني الحالي".
وتم الإعلان عن الفعالية في آب الماضي، وستكون هذه أول تدريبات ثنائية بين القوات البحرية للبلدين منذ حصول إندونيسيا على استقلالها قبل 79 عاما.
وفي كلمته في حفل افتتاح التدريبات اعتبر السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولشينوف "التعاون العسكري جزءا طبيعيا من العلاقات بين الدولتين، ويسعدني بشكل خاص أن أشير إلى وجود علاقات عميقة وصادقة للغاية بين القوات البحرية الإندونيسية والروسية. ولا شك في أن المناورات البحرية التي ستجري هذه الأيام في سورابايا وبحر جاوة، ستصبح تأكيدا جيدا للتواصل والصداقة القوية بين شعبينا".
ويشار إلى أن تدريبات " أورودا 2024" المشتركة، ستتضمن مرحلتين: في القاعدة البحرية – ميناء سورابايا، والثانية بحرية في مياه بحر جاوة.
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