نقيب مستوردي السيارات المستعملة: خسائر القطاع بلغت نحو 50 مليون دولار جراء العدوان

كشف نقيب مستوردي السّيّارات المستعملة في لبنان إيلي قزي، أنّ "خسائر القطاع بلغت نحو 50 مليون دولار جرّاء العدوان الإسرائيلي"، مؤكّدًا أنّ "توقّف حركة البيع في المعارض، يضرّ بالقطاع ويؤدّي إلى انخفاض قيمة السّيّارات، مع نسبة مبيعات تبلغ صفر بالمئة".
وأشار، في حديث إذاعي، إلى "الأضرار المادّيّة الّتي لحقت بعدد من السّيّارات المعروضة في المعارض"، موضحًا أنّه "يتمّ تجهيز ملفّات بالخسائر لتقديمها إلى الهيئة العليا للإغاثة". ولفت إلى أنّ "هذه الخسائر ستؤدّي إلى إغلاق عدد كبير من الشّركات والمؤسّسات والمعارض".
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