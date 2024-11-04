الخارجية الإيرانية: سنرد على أي اعتداء على أمننا القومي وسيادتنا الوطنية بكل قوة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أننا "سنرد على أي اعتداء على أمننا القومي وسيادتنا الوطنية بكل قوة، وسنستخدم كل إمكانياتنا للرد على العدوان الإسرائيلي".
ولفتت الوزارة، الى أننا "نحترم سيادة الدول على أراضيها وأساليب تنفيذنا العمليات ضد الكيان الصهيوني واضحة/ واستمرار الإبادة الجماعية بغزة والاعتداءات في لبنان تعرض المنطقة لانعدام الأمن وتوسيع الحرب".
وأضافت "أكدنا دائماً أن الوجود الأميركي في المنطقة مزعزع للاستقرار، ونحن نرحب بالجهود التي تبذلها جميع دول المنطقة والدول الصديقة لوقف الحرب في غزة ولبنان"، مشددةً على أن "إغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا لا يصب في صالح العلاقات بين البلدين".
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