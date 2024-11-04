أفادت قناة "الجزيرة" بـ"إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيليّة في الجليل". تزامنًا، أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّ، إلى "تفعيل صفارات الإنذار في روش بينا وبلدات في الجليل الأعلى، عقب رصد إطلاق صواريخ".

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية وتفعيل صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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