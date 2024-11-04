أعلنت العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، تعرُّض طائرة خفيفة من نوع "جايروبلن" تابعة للقوات البرية للحرس، لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في منطقة سيركان الحدودية جنوب شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل قائد لواء نينوى بمحافظة کلستان العميد حميد مازندراني، وطيار "جايروبلن" حامد جندقي، الذي كان عضوا في القوات البرية للحرس.

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: مقتل قائد لواء وطيار في الحرس بتحطم طائرة خلال عملية عسكرية جنوب شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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