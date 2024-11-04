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إعلام عبري: إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بقطع العلاقات مع الأونروا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروعي قانون يحظران العمل في إسرائيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم الأونروا، وينتظر أن يتسبب هذا الحظر في تقليص توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة التي تمزقها الحرب.

وتدعم الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وكذلك البلدان المجاورة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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