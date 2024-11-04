شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبًا للأزمات.. "بايدن" لا يظهر في حملات "هاريس" الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثيرت العديد من التساؤلات حول ابتعاد الرئيس الأمريكي، جون بايدن، عن المشهد الانتخابي الأمريكي، وعدم ظهوره لدعم نائبته المرشحة الرئاسية كامالا هاريس.

وظهر "بايدن"، وهو يتناول الغداء في نادي غولف فاخر في "ويلمنغتون" بولاية ديلاوير، فيما تواصل زميلته بالحزب الديموقراطي ونائبته حملتها المكثفة في الولايات المتأرجحة للحصول على أصوات حاسمة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





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وربما يشير هذا الاختفاء، إلى تجنب الوقوع في أخطاء جديدة للرئيس، الذي وصف أنصار ترامب بـ"القمامة" خلال مكالمة لجمع التبرعات، بالتزامن مع خطاب هاريس الختامي.

وقال كاتب خطابات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، جون فافرو، أن اختفاؤء بايدن من المشهد، يحمل وجهًا إيجابيًا لجهود حملة هاريس، لافتًا إلى أن بقاء "بايدن"، بعيدا عن الأضواء قد يمنح هاريس فرصة للتركيز على توجيه الرسائل الانتخابية دون إلهاء.

