شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي يارين والجبين في قضاء صور ، وبدأت سحب الدخان تندلع من المنطقة المستهدفة. من جهة اخرى تواصل فرق الدفاع المدني التابع لجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية"، البحث عن مفقودين بين الركام وأنقاض المبنى المستهدف في بلدة البازورية مساء أمس.

كانت هذه تفاصيل خبر غارة على المنطقة الواقعة بين يارين والجبين واستمرار البحث عن مفقودين في المبنى المستهدف بالبازورية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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