رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الهوية الروسية الجديدة قد تشكلت نهائيًا و

أشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي ​فالنتينا ماتفيينكو​ (Valentina Matviyenko)، في بيان بمناسبة عيد الوحدة الشّعبيّة، الّذي تحتفل به ​روسيا​ في 4 تشرين الثّاني، إلى "أنّنا "معبّرين عن إرادتنا، قد توجّهنا من جديد إلى اكتساب الهويّة الرّوسيّة، مسترشدين بقيمنا التّقليديّة وثقافتنا وتقاليدنا وتاريخنا المشترك"، لافتةً إلى "أنّني أعتقد أنّ اليوم قد تمّ إنجاز هذه العمليّة نهائيًّا، وأن الهويّة الرّوسيّة الجديدة قد تشكّلت، وهذا واقع لا شكّ فيه".

وأوضحت أنّ الأساس السّياسي لهذه الهويّة، هو "قبول الأغلبيّة السّاحقة من مواطنينا لأهدافنا الاستراتيجيّة الواضحة في ضمان السّيادة والأمن وفي التّنمية الاجتماعيّة والحفاظ على الشّعب، وفي الوصول إلى المكانة الرّائدة لبلادنا في التّكنولوجيا والاقتصاد"، مؤكّدةً أنّ بالنّسبة لروسيا "الوحدة هي العامل الرّئيسي والحاسم لوجودها النّاجح الطّويل الأمد والمستمر".