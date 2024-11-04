البرهان أنهى مهام وزيرَي الخارجية والثقافة السودانيَين

أصدر رئيس مجلس السّيادة الانتقالي في ​السودان​ الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف حسين عوض علي محمد من مهام وزير الخارجيّة، واعتماد تكليف علي يوسف أحمد الشريف بمهام الوزارة. كما أصدر قرارًا بإنهاء تكليف جراهام عبد القادر من مهام وزير الثّقافة والإعلام، وتكليف خالد علي الأعيسر مكانه.

وكان البرهان قد كلّف في 17 نيسان 2024، حسين عوض علي بمهام وزير الخارجيّة بدلًا من علي الصّادق.

يُذكر أنّ في 21 كانون الثّاني 2022، عيّن رئيس مجلس السّيادة علي الصّادق وزيرًا للخارجيّة، ضمن تشكيل وزاري ضمّ 15 وزيرًا، وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائيّة يوم 25 تشرين الأوّل 2021، ومنها حلّ مجلسَي السّيادة والوزراء الانتقاليَّين، وإعلان حالة الطّوارئ.