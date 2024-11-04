أصدر رئيس مجلس السّيادة الانتقالي في السودان الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف حسين عوض علي محمد من مهام وزير الخارجيّة، واعتماد تكليف علي يوسف أحمد الشريف بمهام الوزارة. كما أصدر قرارًا بإنهاء تكليف جراهام عبد القادر من مهام وزير الثّقافة والإعلام، وتكليف خالد علي الأعيسر مكانه.
وكان البرهان قد كلّف في 17 نيسان 2024، حسين عوض علي بمهام وزير الخارجيّة بدلًا من علي الصّادق.
يُذكر أنّ في 21 كانون الثّاني 2022، عيّن رئيس مجلس السّيادة علي الصّادق وزيرًا للخارجيّة، ضمن تشكيل وزاري ضمّ 15 وزيرًا، وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائيّة يوم 25 تشرين الأوّل 2021، ومنها حلّ مجلسَي السّيادة والوزراء الانتقاليَّين، وإعلان حالة الطّوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان أنهى مهام وزيرَي الخارجية والثقافة السودانيَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.