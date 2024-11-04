أفادت صحيفة "واشنطن بوسب"، أن "السلطات الأميركية قررت تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير في بعض مراكز الاقتراع في البلاد بسبب التهديدات المتزايدة ضد مسؤولي الانتخابات والاضطرابات المحتملة".
وبحسب الصحيفة، فإن "هذه الإجراءات تشمل استخدام طائرات بدون طيار وتركيب أزرار الإنذار ونشر قناصة لحراسة مراكز الاقتراع ومراكز الفرز في العديد من المدن.وتم وضع قوات الرد السريع في حالة تأهب وكذلك تم نشر دوريات إضافية في الشوارع. وقامت ولايتان على الأقل - واشنطن ونيفادا – بنشر عناصرالحرس الوطني تحسبا لحدوث اضطرابات".
وذكرت أن "وسط مدينة فينيكس بولاية أريزونا، محميا مثل القلعة. وتعكس الإجراءات الأمنية المكثفة، المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث أعمال عنف وترهيب ضد العاملين في مراكز الاقتراع وكذلك ضد الأمريكيين الذين يصوتون".
وأكدت أن "العديد من العاملين في مراكز الاقتراع ما زالوا يتعرضون للمضايقات والتهديدات، مما يسلط الضوء على الصعوبات في ضمان عملية انتخابية آمنة ومأمونة. ويخشى العديد من الديمقراطيين أن يقوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بأعمال شغب إذا خسر".
كانت هذه تفاصيل خبر "واشنطن بوست": قناصة ومسيرات جوية لحماية مراكز الاقتراع بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.