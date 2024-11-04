بيلوسي: ترامب لا يمكنه أن يستمر بمنصب الرئاسة لـ4 سنوات مع تدهور دماغه بهذا المعدل

اعتبرت رئيسة مجلس النّواب الأميركي السّابقة ​نانسي بيلوسي​، أنّ "النّاس الّذين يريدون التّصويت لصالح المرشّح الجمهوري للانتخابات الرّئاسيّة ​دونالد ترامب​، يجب أن يعرفوا أنّه لا يمكنه أن يستمرّ في منصب الرّئاسة لأربع سنوات، مع تدهور دماغه بهذا المعدّل".

وأشارت في تصريح لقناة "إم إس إن بي سي"، إلى أنّه في حال وفاة ترامب البالغ 78 عامًا، سيتولّى نائبه جاي دي فانس منصب الرّئاسة، ما سيكون "أمرًا رهيبًا بالنّسبة لبلادنا"، لافتةً إلى أنّ ترامب يختار "الخطاب الاستفزازي، والهجمات على وسائل الإعلام"، بسبب "تردّي القدرات العقليّة"، مشدّدةً على أنّه "ليس كلّ شيء بخير لديه هناك بالتّأكيد".

يُذكر أنّ الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة ستجري يوم غد في 5 تشرين الثّاني الحالي، حيث سيتنافس على منصب الرّئاسة كلّ من ترامب ومنافسته الدّيمقراطيّة نائبة الرّئيس الحالي كامالا هاريس.