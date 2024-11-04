سقوط عشرة قتلى في حصيلة جديدة لثوران بركاني بشرق إندونيسيا

قُتل عشرة أشخاص جراء ثوران بركان في شرق إندونيسيا ليل الأحد الاثنين، على ما جاء في حصيلة جديدة صادرة عن السلطات.
واكد المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري خلال مؤتمر صحافي انه "أصبحت حصيلة ثوران بركان ليووتوبي لاكي-لاكي عشرة قتلى".
ويقع البركان الذي ثار مرارا خلال الليل وفقا للسلطات، في جزيرة فلوريس التي يقصدها السياح.
ونفث البركان رمادا وحمما بركانية نحو القرى المجاورة التي أجبِر سكانها على الإخلاء.
وافادت "وكالة فرانس برس" ان خمس بلدات قرب منطقة البركان أخليت ما يشمل آلاف السكان.
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