ترودو دان أعمال العنف في معبد هندوسي قرب تورونتو

دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعمال العنف التي وقعت في معبد هندوسي قرب تورونتو، ووصفها بأنها "غير مقبولة"، وذلك عقب مناوشات ألقى بعض القادة باللوم فيها على ناشطين من السيخ.

واكدت الشرطة المحلية في مدينة برامبتون التي تبعد نحو 50 كلم (30 ميلا) شمال غرب تورونتو، إنها انتشرت بكثافة خارج معبد سابها ماندير من أجل الحفاظ على الهدوء أثناء الاحتجاج.

واعلن متحدث باسم شرطة منطقة بيل لوكالة فرانس برس إنه لم يتم القبض على أحد. كما رفضت الشرطة أيضا تحديد المسؤول عن العنف.

وشدد ترودو على ان "أعمال العنف التي وقعت في معبد سبها ماندير الهندوسي في برامبتون اليوم غير مقبولة. لكل كندي الحق في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان".