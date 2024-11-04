شكرا لقرائتكم خبر عن الوجبات الجاهزة من وسائل التحالف الوطنى للدعم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

يكثف التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده من أجل حياة كريمة للمواطنين وأبرزها دوره في تقديم الدعم الغذائى للأسر الأكثر احتياجا.

وكانت من أبرز وسائل الدعم الغذائى هو توزيع الوجبات الجاهزة على المواطنين، لعل آخرها ما قامت به مجموعة من متطوعي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على 500 من الأسر الأولى بالرعاية في مدينة سمنود بمحافظة الغربية.

وشملت المبادرة أيضاً إجراء بحث ميداني لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً ومعرفة الدعم اللازم لتوفيره، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية حول التغذية السليمة.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.



