لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد استمارة الشهادة الإعدادية في مطلع شهر ديسمبر المقبل، عقب انتهاء حصر عدد الطلاب من إدارات الإحصاء في محافظات الجمهورية، على تبدأ فترة التسجيل بداية من يوم 5 ديسمبر 2024.

كما وجَّهت الوزارة المديريات التعليمية، بالتنبيه على طلاب الإعدادية بتسجيل استمارة دخول الامتحانات، والتي ستتاح على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.

ودعت الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور، إلى متابعة مواعيد التسجيل وتجهيز المستندات اللازمة لضمان إتمام العملية بنجاح، في إطار الاستعدادات للامتحانات النهائية لهذا العام.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وجاءت الأوراق الرسمية التي يجب تقديمها خلال تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024، كما حددتها مديريات التربية والتعليم في خطابها، كالتالي:

- عدد (3) صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 6*4.

- تقديم الأصل من شهادة ميلاد الطالب المميكنة.

- تقديم عدد (1) من الاستمارة الإلكترونية وتكون مطابقة للصور.

- تقديم كشف 12 د ويمكن الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويٌقدم الأصل منه وصورة مٌعتمدة من المدرسة.

- تقديم إيصال سداد الرسوم المالية للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024\2025.

- طابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.

- تقديم بيان رسوب الطالب لأخر عام.

- بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي «منازل» يجب تقديم خطاب الالتحاق بنظام المنازل.

- يجب ألا يقل سن الطالب عن 14 عاماً.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاماً.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024\2025

- الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة الإعدادية 2024 بعد أن يتم تفعيله.

- تحديد الخدمات الإلكترونية.

- اختيار أيقونة التقديم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي 2024\2025.

- تسجيل الدخول.

- تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب، والذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب، ذلك بعد التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في قاعدة البيانات.

- تسجيل الرقم السري.

- تظهر الاستمارة.

- تسجيل البيانات المطلوبة ويجب مراجعتها بدقة.

- رفع الطالب الصورة الشخصية وتكون مُطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.

- بعد الانتهاء من التسجيل يجب مراجعة البيانات المسجلة قبل الضغط على حفظ.