شكرا لقرائتكم خبر عن تبادلا البيانات والأرقام.. خسائر فادحة في صفوف الجيشين الروسي والأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 150 عسكريًا خلال الـ 24 الساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اجتياح مقاطعة كورسك نحو 29250 عسكريًا.

وقال البيان إن "خسائر القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 150 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومحطة حرب إلكترونية، و5 سيارات"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. مجمل خسائر القوات الأوكرانية وأضاف البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 29250 عسكريا، و180 دبابة، و102 مركبة مشاة قتالية، و106 ناقلات جند مدرعة، و1063 مركبة قتالية مصفحة، و785 سيارة، و255 مدفع ميدان، و40 راجمة صواريخ و59 محطة حرب إلكترونية، و12 رادارًا مضادًا للبطاريات.

بالإضافة إلى 4 رادارات دفاع جوي، و25 وحدة من المعدات الهندسية، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر77-، وكذلك 5 مركبات مدرعة. خسائر الجيش الروسي كما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 699 ألفًا و90 جنديًا، بينهم 1410 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" يوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9182 دبابة، منها 12 دبابة أمس السبت، و18523 مركبة قتالية مدرعة، و20086 نظام مدفعية، و1244 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و994 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه جرى أيضًا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و18187 طائرة مسيرة، و2629 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و28160 من المركبات وخزانات الوقود، و3584 من وحدات المعدات الخاصة.