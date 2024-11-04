شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: 7000 جندي كوري شمالي وصلوا قرب جبهة القتال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية أنه يبدو أن روسيا نشرت أكثر من 7000 جندي كوري شمالي مسلحين ببنادق هجومية من طراز "ايه كيه - 12" وقذائف هاون وأسلحة هجومية أخرى، في مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية، في بيان يوم السبت "بالتوقيت المحلي"، إن روسيا نقلت أكثر من 7000 جندي كوري شمالي من المنطقة الساحلية الروسية إلى مناطق قريبة من أوكرانيا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، " نُقل الجنود الكوريين الشماليين إلى الجبهة الأمامية بمساعدة ما لا يقل عن 28 طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية". تسليح القوات وقالت الوكالة إن موسكو سلحت الجنود الكوريين الشماليين بأسلحة روسية، بما في ذلك مدافع هاون من عيار 60 مليمترًا، وبنادق من طراز "ايه كيه - 12"، ومدافع رشاشة، وبنادق قنص، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، ومعدات للرؤية الليلية.

وأشار البيان إلى أن الجنود الكوريين الشماليين يخضعون الآن لتدريبات في 5 مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي، من أجل دعم محتمل للحرب الروسية في أوكرانيا.