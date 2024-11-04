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تطبق من الشهر الجاري.. الحكومة تقرر زيادة أسعار بيع غاز المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
قررت الحكومة، زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرشًا في المتر المكعب الواحد حسب شريحة الإستهلاك.

ووفقًا للأسعار الجديدة، قفز سعر المتر المكعب للغاز من صفر إلى 30 مترًا لـ 3 جنيهات للمتر الواحد بدلاً من 260 قرش.

وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد عن 30 مترًا وحتى 60 مترًا إلى 4 جنيهات للمتر الواحد بدلًا من 335 قرش.

بينما وصل إلى 5 جنيهات للمتر مقابل 4 جنيهات للشريحة الاستهلاكية الأعلى من 60 متر مكعب شهريا.

وأكد مسئول حكومي لمصراوي، أن الأسعار الجديدة ستطبق بداية من الشهر الجاري، وسيتم تحصيلها مع فاتورة ديسمبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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