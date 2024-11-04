فيضانات إسبانيا تترك الناجين بلا ماء

خلفت الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق إسبانيا هذا الأسبوع، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ودمرت عددًا لا يحصى من المنازل وسبل العيش ندبة من الرعب في نفوس العديد من الناجين.

وتعرض الملك الإسباني، فيليبي السادس، وكبار المسؤولين الحكوميين للرشق بالطين من قبل حشد من الناجين من الفيضانات الغاضبة خلال أول زيارة لقادة البلاد إلى مركز أخطر كارثة طبيعية في البلاد في الذاكرة الحية.

وتم إجلاء رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، من مكان الحادث، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة الإسبانية (RTVE)، عندما بدأت الوحدة الرسمية في السير في الشوارع المغطاة بالطين في بايبورتا، وهي واحدة من المناطق الأكثر تضررًا، حيث لقي أكثر من 60 شخصًا حتفهم وتحطمت حياة الآلاف.

واضطرت الشرطة إلى التدخل مع بعض الضباط على ظهور الخيل، لإبعاد الحشد الذي بلغ عدده عدة عشرات من الأشخاص الذين ألقوا الطين وحملوا المجارف والأعمدة بشكل تهديدي.

وكان هذا حادثًا غير مسبوق، ولكن الغضب الشعبي إزاء الإدارة العشوائية للأزمة بلغ ذروته، حيث لا يزال العديد من الناس محرومين من مياه الشرب بعد خمسة أيام من الفيضانات.

تبعات الفيضانات

كما كانت الملكة ليتيزيا ورئيس إقليم فالنسيا، كارلو مازون، ضمن الوفد، وكانت يدا الملكة وذراعاها ملطختين بالطين أثناء حديثها إلى النساء، وقالت إحدى النساء للملكة «ليس لدينا ماء»، حيث لا يزال العديد من الناس محرومين من مياه الشرب بعد خمسة أيام من الفيضانات، ولا تزال تغطية الإنترنت والهواتف المحمولة متقطعة، ولم يعد التيار الكهربائي إلى أغلب الناس، ودمرت المتاجر والسوبر ماركت في الحي.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت مدينة تشيفا هطول أمطار غزيرة في ثماني ساعات، أكثر مما شهدته المدينة في العشرين شهرًا السابقة.

وأودى جدار المياه الذي يشبه تسونامي بحياة سبعة أشخاص على الأقل في تشيفا، التي يسكنها نحو 16 ألف شخص، ولا يزال البحث مستمرًا عن المزيد من المفقودين، سواء في المنازل المنهارة أو في الوادي.

وادي جاف

ويُعد الوادي، الذي يُطلق عليه اسم «بارانكو دي تشيفا»، جافًا في العادة، ولكن يتم تغذيته من خلال العديد من الوديان الأخرى التي تتدفق منها المياه وتنقلها إلى مزارع الكروم أدناه.

وتسببت العاصفة الضخمة في إرسال موجة من المياه أدت إلى سقوط اثنين من الجسور الأربعة التي تعبر الوادي، بينما أصبح عبور الجسر الثالث غير آمن، وتآكلت جوانب الوادي، مما أدى إلى سقوط أحد الأرصفة والعديد من المنازل وتدمير ثقوب في منازل أخرى.

ومرت خمسة أيام منذ تلك الليلة المرعبة، وفي تشيفا ومناطق أخرى، مثل بايبورتا، وباريو دي لا توري، وماساناسا، يسارع المواطنون والمتطوعون إلى المساهمة في تنظيف الجبال من الحطام والطبقات البنية السميكة من الطين التي خلفتها المياه.

ومن المقرر أن يصل خمسة آلاف جندي إضافي إلى المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمساعدة 2500 جندي تم نشرهم بالفعل.