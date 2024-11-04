7 ولايات تحدد نتيجة الانتخابات الأمريكية

تقتصر نتائج يوم الانتخابات على سبع ولايات وهي: أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولاينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.

وكانت نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب هما أكثر من زارا هذه الولايات. ومن المرجح أن توفر هذه الولايات مجتمعة أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للمرشح الفائز للحصول على أغلبية 270 صوتًا.

وهذه نظرة على الجدول الزمني ليوم الانتخابات في الولايات السبع:

أريزونا

تفتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحًا في ولاية أريزونا، التي فاز بها جو بايدن في عام 2020 بنسبة 0.3 %. وكان ثاني مرشح رئاسي ديمقراطي يفعل ذلك منذ ما يقرب من 70 عامًا.

وستغلق صناديق الاقتراع في الساعة 9 مساءً، ولا تعلن ولاية أريزونا عن الأصوات إلا بعد إعلان جميع الدوائر الانتخابية عن نتائجها أو بعد ساعة واحدة من إغلاق جميع صناديق الاقتراع.

جورجيا

تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحًا في جورجيا، التي لعبت دورًا رئيسيًا في عام 2020. وكان بايدن أول ديمقراطي في سباق البيت الأبيض يفوز بالولاية منذ بيل كلينتون في عام 1992، حيث هزم ترمب بأقل من ربع نقطة مئوية، بهامش 11779 صوتًا.

ومنذ ذلك الحين، كانت جهود ترمب لإلغاء تلك النتائج في صميم قضية جنائية في مقاطعة فولتون. وقد تم تعليق القضية في حين يواصل فريقه القانوني استئنافًا قبل المحاكمة لإبعاد المدعي العام فاني ويليس عن القضية وإسقاط لائحة الاتهام. وستستمع محكمة الاستئناف في جورجيا إلى تلك الحجج بعد الانتخابات.

وتغلق صناديق الاقتراع في جورجيا في الساعة السابعة مساءً.

ميشيغان

تفتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ميشيغان، إحدى ولايات «الجدار الأزرق» التي صوتت بفارق ضئيل لصالح ترمب في عام 2016 بعد ما يقرب من 30 عامًا من التصويت للمرشحين الديمقراطيين. واستعاد بايدن الفوز بعد أربع سنوات.

وكان هامشه حوالي 154000 صوت من أكثر من 5.5 ملايين صوت.

وتغطي ولاية ميشيغان منطقتين زمنيتين، ولكن صناديق الاقتراع في معظم أنحاء الولاية تغلق في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الشرقي، بينما تغلق بقية مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الشرقي.

نيفادا

تفتح صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ولاية نيفادا، وهي الولاية التي تحظى بأصغر عدد من الأصوات الانتخابية في ساحات المعارك الانتخابية. ولكنها تتمتع بواحد من أفضل السجلات باعتبارها مؤشرا على الانتخابات الرئاسية. فقد فاز المرشح الذي فاز في نيفادا بالبيت الأبيض في 27 من الانتخابات الرئاسية الثلاثين الماضية.

وتغلق صناديق الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت الشرقي. ولا تعلن الولاية النتائج إلا بعد أن يدلي آخر شخص في الطابور بصوته، لذا عادة ما تكون هناك فترة انتظار بين إغلاق صناديق الاقتراع وظهور النتائج الأولية.

كارولينا الشمالية

تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ولاية كارولينا الشمالية، التي فاز بها الديمقراطيون مرتين فقط في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1968. لكن الولاية ظلت تنافسية لكلا الحزبين الرئيسيين. كان فوز ترمب في عام 2020 في كارولينا الشمالية، بنحو نقطة مئوية واحدة، أصغر هامش فوز له في أي ولاية.

تغلق صناديق الاقتراع في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

بنسلفانيا

تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت الشرقي في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية أخرى ذات «جدار أزرق». كان هامش بايدن في عام 2020 في بنسلفانيا حوالي 80 ألف صوت من أصل أكثر من 6.9 ملايين صوت. هذا العام، كان هذا هو المكان الذي التقى فيه هاريس وترمب لأول مرة في مناظرتهما الوحيدة في سبتمبر في فيلادلفيا.

وتغلق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الشرقي في ولاية بها عدد أصوات انتخابية أكبر، 19 صوتا، من أي ولاية أخرى في ساحة المعركة.

ويسكونسن

تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ولاية ويسكونسن، الولاية الثالثة التي تتمتع بـ«الجدار الأزرق» في هذه المجموعة. ولا تعد ولاية ويسكونسن غريبة على الانتخابات المتقاربة؛ إذ كان هامش الفوز في الولاية أقل من نقطة مئوية واحدة في أعوام 2020 و2016 و2004 و2000.

تغلق صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت الشرقي.