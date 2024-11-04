636 لغما جديدا منزوعا من اليمن

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أكتوبر إلى 4.394 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 468 ألفًا و67 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
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