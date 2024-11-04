السفير الأمريكي تحت قبة الشورى

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني.

وفي مستهل الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى بالسفير الأمريكي، مشيرا إلى ما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات، وحراك تنموي فاعل ومؤثر في إطار رؤية المملكة 2030، التي حققت من خلالها نموا قويا ومتسارعا.

كما جرى، خلال الاستقبال، بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.