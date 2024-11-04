كينيدي الابن يدعم ترامب بـ«فلورايد المياه»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

قال روبرت ف. كينيدي الابن، المؤيد البارز لمزاعم الصحة العامة التي تم دحضها، والذي وعد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بتكليفه بمسؤوليات الصحة، أمس إن ترامب سيسعى لإزالة الفلورايد من مياه الشرب في أول يوم له في المنصب.

واعتبر خلال تصريح عبر منصة «إكس» أن إضافة مستويات منخفضة من الفلورايد إلى مياه الشرب واحدة من أعظم إنجازات الصحة العامة في القرن الماضي.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان كينيدي قد ناقش منشوره مع ترامب أو مساعديه، ولم ترد حملة ترامب بشكل مباشر، ولا المتحدث باسم كينيدي على الأسئلة مساء أمس الأول.

وفي وقت لاحق، قالت دانييلا ألفاريز، المستشارة رفيعة المستوى في حملة ترامب: «في حين أن الرئيس ترامب تلقى مجموعة متنوعة من أفكار السياسات، فإنه يركز على انتخابات يوم الثلاثاء».

ولكن المنشور المفاجئ وغير المتوقع في عطلة نهاية الأسبوع أبرز المخاوف التي يشعر بها العديد من الخبراء بشأن كينيدي، الذي قام منذ فترة طويلة بالترويج لنظريات دحضت بشأن سلامة اللقاحات، وبشأن تأثيرها على الصحة العامة في الولايات المتحدة.