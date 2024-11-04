شكرا لقرائتكم خبر عن أم وابنتاها.. العثور على 3 جثث داخل شقة بالعاصمة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الادعاء العام والشرطة في العاصمة الألمانية برلين في بيان مشترك مساء اليوم الأحد، العثور على 3 جثث داخل شقة في حي برلين - مارتسان.

وأوضح الادعاء والشرطة أن الأدلة في مسرح الجريمة تشير إلى أن الواقعة تتعلق بجريمة قتل.

وكانت عدة وسائل إعلام تحدثت عن هذه الواقعة في وقت سابق، وتباشر المباحث الجنائية التحقيق في الواقعة منذ بعد ظهر اليوم.

الكشف عن المزيد من المعلومات

وأفاد البيان بأن الأشخاص الثلاثة وُجدوا جثثًا هامدة بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل، ونوه البيان بأنه من غير الممكن الكشف عن المزيد من المعلومات في الوقت الحالي حتى لا تتأثر التحقيقات الجارية.

وكانت عدة وسائل إعلام ذكرت أن الضحايا هم أم وابنتاها اللتان تبلغان من العمر 5 و6 سنوات.



ووفقا لمعلومات من قناة "آر تي إل"، فإنه يعتقد أن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أنه يُعتقد أن شريك حياة الأم قد يكون هاربًا، إلا أن الادعاء العام لم يؤكد هذه المعلومات.

وفي المساء، وضع الجيران زهورًا وشموعًا أمام المبنى السكني الكائن في شارع لودفيج-رين، في منطقة سكنية جديدة، ووصفت واحدة من السكان الحادث بأنه مخيف للغاية.