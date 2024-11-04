كشف سفير لبنان لدى الاونيسكو مصطفى أديب في حديث لقناة "الجديد"، أن "بعثة لبنان لدى اليونيسكو تقدمت بمشروع للمجلس التنفيذي يضم 3 بنود وهي حماية الصحافيين دعم التعليم وحماية المواقع الأثرية وتلقينا دعم دول عدة".
واشار الى أننا "توافقنا مع وزير التربية عباس الحلبي أن يكون هناك اجتماعاً قريباً مع اليونيسكو وعرض خطة وزارة التربية لدعم التعليم في ظل النزوح والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان لدى الاونيسكو: تقدمنا بمشروع للمجلس التنفيذي يضم 3 بنود وهي حماية الصحافيين دعم التعليم وحماية المواقع الأثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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