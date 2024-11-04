اشارت قناة "المنار " الى انه بعد انسحابها من الحيين الجنوبي والشرقي في مدينة الخيام تحت وطأة ضربات المقاومة و المواجهات عند اطرافها، قوات العدو تتراجع إلى داخل مستعمرة المطلة بعد انكفائها القسري من من سردا والعمرا وتلة الحمامص ومحيط الوزاني، ولفتت الى ان المقاومة لاحقت فلول العدو واستهدفت تجمعات ودباباته في المطلة اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر المنار: القوات الاسرائيلية تتراجع الى داخل مستعمرة المطلة بعد انكفائها القسري من الخيام ومحيط الوزاني تحت وطأة ضربات المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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