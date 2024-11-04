بوشكيان: إسرائيل لا تملك أيّ نيّة إيجابية لوقف إطلاق النار وقرار الـ1701هو حل كامل

أكّد وزير الصناعة جورج بوشكيان أنّ "إسرائيل لا تملك أيّ نيّة إيجابية لوقف إطلاق النار"، معتبرا أن "قرار الـ1701هو حل كامل ومنظّم للمشكلة اليوم وتعهّدنا كحكومة بتطبيقه".

ورأى في حديث للـLBCI، أنّ "فرنسا هي الدولة الوحيدة التي فتحت للبنان الباب للوصول إلى تسويات سياسية". ودعا "أفرقاء الداخل اللبنانيّ جميعهم إلى الجلوس على طاولة حوار ترسم المراحل الآتية في لبنان".