الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع أمطار متفرقة ومتقطعة نهاراً

افادت الارصاد الجوية بأن "لبنان يقع تحت تأثير منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، مما يؤدي إلى طقس ممطر بغزارة أحياناً، مع حدوث عواصف رعدية، ورياح ناشطة أحياناً، وتساقط لحبات البرد، وخطر تشكل السيول على الطرقات".

وحذرت من "خطر تشكل السيول وانجرافات في التربة وتساقط حبات البرد ومن خطر الانزلاقات".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وهي فوق معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة نهاراً، وتكون غزيرة أحياناً، ثم تتراجع حدّة الأمطار من بعد الظهر".

ولفتت الى أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً، ويتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل".

واوضحت أن "طقس الاربعاء قليل الغيوم إجمالاً، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بثلاث درجات وما فوق، وتنخفض نسبة الرطوبة، والخميس صافٍ إلى قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وانخفاض إضافي في نسبة الرطوبة".