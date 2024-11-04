نقولا: لعدم القبول بقانون يسمح ببناء مساكن للنازحين على مشاعات الدولة

سأل النائب السابق نبيل نقولا في بيان، "ما صحة ما يشاع وبناء لطلب بعض النواب عن تحضير قانون تحت إسم الملكية الغير مكتملة فحواه: يسمح ببناء على اراضي مشاعات للدولة اللبنانية مساكن مؤقتة للنازحين من الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والبقاع على مشاعات الدولة في الشوف، الدامور، بعبدا، المتن، كسروان، جبيل، البترون، الكورة، زغرتا، بشري وعكار لمدة 5 سنوات. وبعد 5 سنوات تصبح هذه الاراضي ملكا للنازحين تحت اسم املاك غير مكتملة".

وقال، "تفضلوا يا جهابذة السيادة والقانون والغيورين على ما تبقى من لبنان الاعتراض على هذا المخطط وعدم السماح باصدار قانون به والإصرار على السماح للنازحين ببناء وبمساعدة وتسهيل الدولة على اراضيهم، وإلا اعتبر هذا القانون وكأنه القبول بالمخطط الإسرائيلي بتهجير أهلنا في الجنوب والتخلي عن اراض لبنانية".