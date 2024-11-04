إنهاء خدمة الاحتياط العسكرية لعضو كنيست إسرائيلي بعد نشره صورة في منزل في جنوب لبنان

تم إنهاء خدمة الاحتياط العسكرية لعضو الكنيست الاسرائيلي يتسحاق كروزر من حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة ايتمار بن غفير، بعد أن التقط صورة له في منزل في جنوب لبنان وادعى أنه "مكتبه". وأكد الجيش الإسرائيلي التفاصيل مساء السبت.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بانه في الصورة المنشورة، يمكن رؤية عضو الكنيست على درج داخل منزل في جنوب لبنان، وخلفه عبارة "مكتب عضو الكنيست". واوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سيتم التحقيق في القضية وتقرر ذلك إنهاء الخدمة الإحتياطيه لصاحب الشأن".

واوضح كروزر: "نعم. لقد تم فصلي من الخدمة الاحتياطية. وهل تعرفون السبب؟ بسبب استفسار أجرته صحيفة "هآرتس" (التي وصف ناشرها الأسبوع الماضي مقاتلي حماس بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية") لماذا تم نشر صورة لي من لبنان. لقد كان لي شرف القتال من أجلكم لأكثر من 100 يوم بخدمة الاحتياط في العام الماضي. سأواصل النضال من أجلكم في الكنيست الإسرائيلي مع أصدقائي من حزب عوتسما يهوديت. شكرًا للجميع على الدعم الذي أتلقاه".