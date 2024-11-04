القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: من الممكن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في لبنان في غضون أسبوعين

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أنه "من الممكن التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في لبنان في غضون أسبوعين".

كما افادت نقلا عن مسؤول، أنه "يعتقد في إسرائيل أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن ومرشحي الرئاسة يريدون إنهاء الحرب بجبهة الشمال".

وكانت قد اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع، الى أن "الهجوم الإيراني المرتقب لن يؤثر على المحادثات للتوصل إلى تسوية في لبنان".